俳優木村拓哉（53）が3日、テレビ朝日系特番「有働Times新春SP永久保存版」（午前7時放送）に出演。「かっこいい」と言われることについて思うことを語った。司会のフリーアナウンサー有働由美子と対談。有働から「『キムタク』って言われるの嫌なんですよね？」と自身の愛称について聞かれると、木村は「呼ばれ初めの頃は何だそれ？って思ってましたけど。よく理解できていなかった自分がいたんですけど、今は全然」と笑った