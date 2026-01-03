「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組としてバラバラマンスリー枠で放送されていた『ラブタイムトラベル』。その最新作が1月2日（金）に放送された。番組ではモデル＆動画クリエイターインフルエンサー・ねおの妹でモデル・女優のみゆが、K-1選手のゆうたと夜景デートをする一幕も。ゆうたに後ろから優しく抱きしめられたみゆは、甘い会話を繰り広げ…。【映像】夜景を前に甘々ハグ今回はMCに