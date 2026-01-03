救世主は誰？一打サヨナラのピンチ救うチームは2連勝でシリーズ突破に王手【クイズ】 MLBのディビジョンシリーズ（ナ・リーグ）が10月7日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとドジャースが対戦した。ドジャースは9回、一打サヨナラのピンチを迎えたが、「救世主」が見事に試合を締めた。プレイバックで振り返ってみよう。 【写真】大谷翔平、「デコピンが特別で