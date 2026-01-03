Kis-My-Ft2の玉森裕太が表紙を飾る『BARFOUT!』2026年1月号が発売され、公式SNSにて掲載カットが公開された。幻想的なビジュアルに、ファンの注目が集まっている。 【画像】玉森裕太『BARFOUT!』中面＆表紙ビジュアル（全3枚） ■静けさと透明感をまとう玉森裕太のビジュアル 公開されたのは、淡い光に包まれた空間で、テーブルに腕を交差させるようにして静かに佇む玉森裕太の姿を捉えた1枚。 ヘアは柔らかなシルバ