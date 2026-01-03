◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102箱根駅伝は3日、8区までが終了。21.4キロの8区でも、青山学院大学が1位でタスキリレーを終えています。7区で2位の國學院大學の猛追を受けた青山学院大学。1位で平塚中継所を飛び出した青山学院大学の塩出翔太選手は、区間記録を大きく超えるペースで走ります。終盤も粘りの走りで最後の箱根路を1時間3分45秒で走り抜き、区間新記録を樹立。8区では3年連続区間賞となり