ＦＣ東京は３日、ＤＦ白井康介が岡山に期限付き移籍することが決定したと発表した。期間は２６年６月３０日まで。サイドバックが主戦場の白井は２５年シーズン、２０試合に出場して１得点。ＦＣ東京を通じて「このたび、ファジアーノ岡山に半年間の期限付き移籍をすることを決めました。難しい決断でしたが、いつでも自分で考え、決断したことを正解にできるように努めてきました。今回もこの決断が正解となるように、覚悟を持