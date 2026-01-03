◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）７年ぶりのシード権を目指す中央学院大は、８区黒谷優（４年）の快走で総合９位まで浮上し、戸塚中継所でタスキをつないだ。９位の日大とは平塚中継所で１分４１秒差あったが、一気に縮めて追い抜いた。９位を死守し続けた日大は１０位に後退した。東海大は１１位で、シー