◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）逆転優勝を目指す国学院大は２位をキープして戸塚中継所を通過した。飯国新太（２年）は７区区間賞の高山豪起（４年）の勢いを受け継ぎ、トップの青学大と１分２８秒差でスタート。区間新記録を出した塩出翔太（４年）との差は１分４４秒と少し開いたが、堅実な走りでタスキを