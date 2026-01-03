今日1月3日19時3分に満月を迎えます。1月の満月は「ウルフムーン」とも呼ばれます。今夜はそんな満月と木星が接近し、華やかな星空になります。今夜は太平洋側では晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。1月の満月「ウルフムーン」今日1月3日19時3分に満月を迎えます。満月には英語圏で様々な呼び名があります。4月は「ピンクムーン」、6月は「ストロベリームーン」などと月ごとに呼び方が変わります。1月の満月は、狼が