李在明（イ・ジェミョン）大統領が新年早々、中国を国賓訪問する。4〜7日に3泊4日の日程で北京と上海を訪問する。1992年の修交以降、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領を除いた韓国のすべての大統領が中国を訪問したが、これほど早い時期に訪問するケースは初めてだ。李明博（イ・ミョンバク）元大統領が韓中修交20周年を迎えて当時の胡錦濤国家主席の招請で2012年1月9〜11日に訪中した。しかしこれは2008年5月に続いて李明博元大