〈HIRO「テキーラ持ってきて！」藤田晋「褒めるとすぐ飲む（笑）」LDH社長とサイバーエージェント社長の異色対談〉から続く2025年にサイバーエージェント社長を退任し、会長となった藤田晋氏。11月には『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』を刊行し、累計発行部数（電子含む）が早くも10万部近くに達するなど大きな話題を呼んでいる。 そんな藤田氏が社長時代に対談したのが、EXILEのメンバーでLDHの社長でもある