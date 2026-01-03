日本で生まれ、中国、ハワイ、LAと渡り歩きながら国際社会をサバイブしてきたインフルエンサー、Yunaさん。過酷な差別や母親との確執を乗り越え、現在は自身の経験を糧に発信を続けている。【特別グラビア】スタイルがすごすぎる！ 元ヤンチャギャル28歳の“大胆ビキニ姿”をすべて見る言葉も通じない異国の地で、彼女はいかにして逆境のなかで「武器」を見つけてきたのか。その半生と、外から見た日本社会への本音について聞