お笑いコンビ・Aマッソの加納が、自身が初めて購入した意外な写真集について明かし、スタジオを驚かせる場面があった。【映像】加納が初めて買った意外な写真集1月2日（金）、『闘うオンナのワイドショー』（テレビ朝日系）が放送。1年のニュースを女性目線で振り返る新感覚ワイドショーとして放送され、女性初の内閣総理大臣が誕生した激動の2025年を振り返った。スタジオにはMCのホラン千秋をはじめ、三宅香帆、黒岩里奈、森