〈「女性の勘違いで懲役75年」犯人と“見た目が似ている”だけでレイプ犯に仕立て上げられた20歳男性の不幸（昭和54年・海外の冤罪事件）〉から続く懲役75年――。レイプ犯として有罪判決を受けた20歳の青年は、無実を訴え続けながら30年を獄中で過ごした。再審請求は退けられ、仮釈放の条件である「罪の自白」も拒否。だが時代の進歩が運命を変える。DNA鑑定が暴いたのは、司法が見落とし続けた決定的な矛盾だった。新刊『世界