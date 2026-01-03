アメリカの俳優で、国連機関の特使を務めていたアンジェリーナ・ジョリーさんが、パレスチナ自治区ガザとエジプトの境界にある検問所を訪問しました。人道支援物資を載せたトラックの横を歩くアメリカの俳優、アンジェリーナ・ジョリーさん。2日、パレスチナ自治区ガザと接するエジプト東部ラファの検問所を訪問しました。ジョリーさんは俳優業の傍ら、UNHCR＝国連難民高等弁務官事務所の特使を長年務めるなど、人道支援活動を精力