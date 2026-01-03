ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、「ゴージャスタワーバーガー」を1月1日から2月28日まで提供する。上からオニオンリング、オマール海老、白身魚のフリット、レタス、トレヴィスを重ね、からしバターを忍ばせた。バンズは2個分を使用し、ベーコン4枚、オニオン・トマト・チェダーチーズを添えたビーフパテ2枚分を挟み、高さ約30センチメートルの構成にした。仕上げは和風ドレッシングで全体をまとめた。付け合わせとして