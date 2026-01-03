ボーンマスは2日、元イングランド代表GKフレイザー・フォースターとの契約締結を発表した。移籍金の発生しないフリートランスファーでの加入となり、2026年6月30日までの半年契約を結んだ。背番号は「17」となる。現在37歳のフォースターは、ニューカッスルの下部組織出身。セルティックやサウサンプトンなどでもプレーし、2022年夏から2025年夏にかけてはトッテナム・ホットスパーに所属した。プレミアリーグでは通算155試