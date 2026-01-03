１月２日に開催された高校サッカー選手権３回戦で、29年ぶり16回目の出場の水口（滋賀）が、プロ内定者３人を擁してインターハイを制した神村学園（鹿児島）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。０−４で敗れ、1979年度に記録した過去最高と並ぶベスト８進出を逃した。夏の王者の壁は高かった。序盤こそ何とか猛攻に耐えるも、29分にFW倉中悠駕（３年）に先制点を許したのを皮切りに失点を重ね、快進撃を続けていた