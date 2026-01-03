廣瀬は勝負の3年目の目標に1軍完走を掲げた(C)CoCoKARAnext来季について問われると、廣荑隆太は迷いなく「最初からレギュラーとして1軍完走」と言い切った。ウインターリーグでの手応え、新しい打撃感覚の導入、先輩たちから受ける刺激。現在進行形で取り組んでいる成長のプロセスと、チーム内で担いたい役割を聞いた。 【関連記事】守備で味わった挫折が転機に廣荑隆太が語る「プロの壁」と克服への覚悟【vol.1