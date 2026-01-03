きょうからあすにかけて、山陰から北陸や東北から北海道日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。寒気の流れ込みは弱まりつつありますが、引き続き雷を伴う所や、大雪となる所もありそうです。また、気温が上昇する影響で、山陰から北陸では次第に雨中心となるでしょう。なだれや融雪による災害に注意が必要です。その他の地域は晴れる所も多いですが、沖縄から近畿では雲が広がりやすく、所々でにわか雨やにわか雪があるでしょう。