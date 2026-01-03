体調は「最悪」だという。【写真】ダライ・ラマとも親交がある高須院長取材場所である「銀座高須クリニック」の応接室のソファに背中を預けながら、高須克弥院長は笑う。高須克弥院長の体調は以前であれば、「あのね」と声を弾ませながら、前のめりになって、まるで子どものように喜々として語り続けた。その姿に鑑みれば、終始、もたれかかるように応じる様子は、体調が芳しくないことを想像させた。「熱は出るし、頻尿だし