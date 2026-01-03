◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)國學院大學の高山豪起選手(4年)が7区を走り、歴代2位の記録である1時間00分54秒で区間賞を獲得。トップ・青山学院大学と3分23秒差の4位でスタートした高山選手。11.6キロ地点の二宮通過時にその差を40秒以上縮めると、その後に早稲田大学・中央大学を抜いて2位に浮上。最終的に区間新記録には届かなかったものの、トップまで1分28秒差に詰める見事な走りを見せました。走り