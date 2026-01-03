ガールズグループLE SSERAFIMは、新年をアメリカ・ニューヨークで迎えた。【写真】カズハ＆IVE・レイ、仲良し2SHOT去る2025年12月31日（現地時間）、ニューヨークのタイムズスクエアで『Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026』（以下、『New Year's Rockin' Eve』）が開催された。LE SSERAFIMは、『New Year’s Rockin’ Eve』で現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガールズグループとなり、