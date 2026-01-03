あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「小説家になろう」の略語は？「小説家になろう」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「なろう」でした！なろうとは、日本最大級の投稿型小説サイト「小説家になろう」のことで、誰でも自分の作品を気軽