◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）創価大の９区・榎木凜太朗（２年）が自身初の箱根路へ出走した。トップの青学大から８分５４秒差の８位でタスキを受け、鶴見中継所に向けて走り出した。宮崎・都城市出身の榎木凜は、箱根４年連続区間賞の榎木和貴監督の甥でもある。父・祐介さんの影響でトライアスロンを志