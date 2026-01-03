◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）“古桜復活”を目指す日大が２０１４年以来１２年ぶりのシード権へ、９区の主将・中沢星音（せおん、４年）がシード圏内の１０位でタスキをもらって走り出した。箱根９２回の出場を誇る名門で３年生から主将を務める中沢。前々回大会では同区を務めるも「自分の実力不足もあ