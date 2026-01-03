◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）順大は８区・永原颯磨（２年）が好走し、順位を６位から５位に上げた。永原は今季日本インカレ３０００メートル障害で優勝。１１月の全日本大学駅伝では４区区間８位で走り、１１位から１０位へ順位を押し上げていた。