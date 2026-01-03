QWERTY配列の物理キーボード搭載のAndroidスマホ「Clicks Communicator」が登場！Clicks Technologyは2日（現地時間）、同社が展開する「Clicks」ブランドにおける新商品としてディスプレイの下にパソコンと同じQWERTY配列の物理キーボードを搭載した5G対応Androidスマートフォン（スマホ）「Clicks Communicator」を発表しています。すでに予約受付を開始しており、2026年後半（年内）に出荷予定だとし、日本からも購入することは