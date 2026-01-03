あなたは読めますか？突然ですが、「播く」という漢字読めますか？農業や園芸に携わる方には馴染み深いかもしれませんが、日常的にはひらがなで書かれることが多いため、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「まく」でした！「播く」とは、種や穀物などを一面に散らす、または植えるという意味があります。主に「種をまく」という使い方をしますが、転じて、世間一般に広める、普及させるという意味で