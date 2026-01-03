あなたは読めますか？突然ですが、「稀有」という漢字読めますか？日常会話よりも、ニュースや物語の解説などで耳にすることが多い言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「けう」でした！「彼は現代では稀有な才能の持ち主だ」「これほど美しい景色が見られるのは稀有な例だ」のように、めったにないこと、非常に珍しい様子を表すときに使います。稀も有も、どちらも「めったに存在しない」という意味を持ってお