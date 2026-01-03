第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は３日、復路が行われて、レースは終盤に入っている。読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）がライブ解説でレースを解説する。（デジタル編集部）２位の国学院大は戸塚中継所で、トップの青山学院大と１分４４秒差でたすきリレー。７区の高山豪起が区間歴代２位の快