愛知県警新城署は3日、同県新城市門谷鳳来寺の山林にある建物で、白骨化した遺体が見つかったと発表した。署によると年齢や性別は不明で、身元や死因を捜査している。現場は学生らが林業を学ぶため建てられた県の施設で、現在は使われていないという。