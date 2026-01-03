「おなかが前に突き出るように出たら男の子・横に広がるように出たら女の子」――そんな昔からの言い伝えは本当に当たるのでしょうか。株式会社ベビーカレンダー（東京都渋谷区）が真相を調べるべく実施した「噂の真相」に関するアンケート調査によると、おなかが横に広がるように大きくなったママの9割が「女の子」を出産していたことがわかりました。【グラフ】おなかが横に広がるように大きくなったママに聞いた「赤ちゃんの性