地元民に愛されるご当地グルメが、47都道府県それぞれにあります。ソニー生命株式会社は2025年10月に全国の20歳〜50歳の男女4700名を対象に今年で11回目となる「47都道府県別生活意識調査2025」を実施しました。【表】47都道府県の“ソウルフード”一覧この調査では、全国47都道府県からそれぞれ均等に100名ずつ回答を集めました。その中で「地元民に愛されているソウルフード」のアンケート結果を紹介します。▽北海道・東北北海