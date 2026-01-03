特別な「ハイエース」がスゴい！トヨタを代表するロングセラーモデル「ハイエース」に、現行型の生誕20周年を記念した特別な一台が登場しました。2025年2月7日に発売された「スーパーGL “DARK PRIME S（ダークプライムS）”」は、商用車の枠を超えて幅広いユーザーに支持されるハイエースの魅力を、さらに高めた特別仕様車です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「特別なハイエース」です！（30枚以上）ハイエースの歴