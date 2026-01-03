『聞いてないよぉ』、『押すなよ？押すなよ？』、『どうぞどうぞ』、『ヤー！』……。誰もが知っていて、知っているのに笑ってしまうネタや芸の数々。ダチョウ倶楽部は今年、結成40年を迎えている。結成秘話、ブレイク、そしてこれから……。リーダー・肥後克広が語ってくれた。（前後編の後編） 【画像】「最大のヒット作は？」と聞くと「ダチョウ倶楽部」と答えた肥後克広 ダチョウ倶楽部の始まり 1985年