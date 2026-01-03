J2サガン鳥栖は3日、J3に降格するロアッソ熊本からFW塩浜遼（25）が完全移籍で加入すると発表した。滋賀県出身の塩浜は静岡学園高から順大を経て2023年にJ3福島へ加入し、昨年J2熊本に移籍。J2リーグ37試合に出場し、チーム最多の10得点をマークした。昨年8位でJ1復帰を逃した鳥栖は、チーム最多タイの6得点を挙げた西川潤がJ1岡山へ完全移籍。同じく6得点の山田寛人もJ2に降格した湘南への完全移籍が決まった。ストライカー