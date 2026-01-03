近年、ダチョウ倶楽部のリーダー・肥後克広の俳優としての活躍が目覚ましい。大河ドラマ『べらぼう』で演じた彫師も話題を集めた。今、俳優業に注力している理由、そして思い描いている未来とは？（前後編の前編） 【画像】ダチョウ倶楽部おなじみのポーズを決めた肥後克広 ダチョウ倶楽部・肥後克広、俳優業に意欲的 放送中の大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK）では、腕利きの彫