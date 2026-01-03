グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。2025年12月27日（土）の放送は、2人組バンド・名誉伝説のこたにさん（Vo.）、けっさくさん（作詞作曲/Gt.）が登場！ 12月10日(水)にリリースされたシングル「remember」について伺いました。（左から）潮紗理菜、こたにさん、けっさくさん、遠山大輔◆「remember」制作裏話――名誉伝説