◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）１９９６年以来、３０年ぶりの総合優勝を狙う中大は、当日変更で９区に登録された主将の吉居駿恭（しゅんすけ、４年）が青学大、国学院大に続く３位でタスキを受け走り出した。青学大とは３分１４秒差（速報値）。吉居は２年時に箱根駅伝７区、３年時には１区で区間賞を獲得