２日、ハルビン氷雪大世界で撮影を楽しむ人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月3日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」は2日、新年の連休を楽しむ市民や観光客でにぎわった。２日、ハルビン氷雪大世界で撮影を楽しむ人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２日、ハルビン氷雪大世界を訪れた人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２日、ハルビン氷雪大世界の氷の彫刻。（