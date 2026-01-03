初売りセールで家電も買い時だ。でも、ちょっと待った！節約は結構だが、本当にお得なのか？有名ブランドを盲信してよいのか？多くの家電を自腹で購入し、使いこなす経済評論家・勝間和代氏が時間と手間をかけない工夫を指南する。＊＊＊【写真を見る】勝間和代氏が「激推し」する家電は「ヘルシオ」〈生活必需品や光熱費の値上げが続く中、家計を見直す動きが広がっている。『仕事と人生を変える勝間家電』（ダイヤモン