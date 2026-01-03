風邪をひくと痛くなるところ。「のど」を“その程度”に捉えてはいけない。実はのどが健康な状態を保てていなければ、身体全体の動きが損なわれてしまう恐れがあるのだ。それはすなわち、とりわけ高齢者にとって老化促進を意味する。のどと長寿の深い関係を解説。【渡邊雄介/国際医療福祉大学医学部教授】＊＊＊【写真を見る】のどに潤いを与える食材「よっこいしょ」重い荷物を運ぼうとした時、あるいは単に立ち上がろうと