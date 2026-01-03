おにぎりは日本人にとって欠かせないファストフードであり、また行楽にはお弁当が付き物である。そして、その具やおかずの定番中の定番といえば梅干しだ。実はこの小さな粒、驚くべき健康・美容効果を秘めているという。我らのソウルフード、梅干しの研究。【宇都宮洋才/大阪河崎リハビリテーション大学教授】＊＊＊【写真を見る】梅に合う意外な食材とは海外ではフルーツとして扱われている食材、より正確にはほぼフルーツ