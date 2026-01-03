第2子出産後に、大好きな保育士の仕事へ復帰を果たした山下先生。同じクラスの担当となったのはベテラン保育士の久保田先生でした。頑張っていきたいと思う山下先生に、久保田先生は「長いブランクがある人が続くのかしら」と嫌味を言ってきたのです…。＞＞【まんが】職場イジメがやめられない