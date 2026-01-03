歌手の森進一が１日、インスタグラムを更新。「家族集合」と一言投稿で、豪華家族との記念写真をアップした。森は１日に約半年ぶりにインスタグラムを更新。神社への初詣に行ったようで「新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします」と投稿。続けて「家族集合」としてもう１枚アップ。森を中央に、長男のＯＮＥＯＫＲＯＣＫのＴａｋａ、三男のＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹのＨｉｒｏ、Ｈｉｒｏの妻