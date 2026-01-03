映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）と浜辺美波が出演するトーク動画が公開された。 【動画＆画像】目黒蓮＆浜辺美波「あけおめカルタ～Part1～」／同コーデで出席した『ほどなく、お別れです』完成報告会 今回は「あけおめカルタ～Part1～」と題し、作品名の「ほ」にちなんで、「ほとんど誰にも言っていない2026年頑張りたいことは？」をテーマに