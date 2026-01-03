卓球の「WTTチャンピオンズドーハ」が、7日から11日にかけてカタール・ドーハで開催される。2026年最初の国際大会として、各選手のパフォーマンスに注目が集まっている。そんな中、WTT公式サイトが特集を組んで注目しているのが松島輝空（木下グループ）。2025年に大きく飛躍した18歳に対し、今大会での優勝争い参戦を期待している。 ■2025年終盤に見せた実力開花 日本男子の次世代エース