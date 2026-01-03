5km（以下kmは区間のkm数）ごろ、早稲田大・間瀬田選手（4年）の後ろを中央大・七枝選手（2年）がつけ、その後並走。2位が2チームに。10kmすぎ、7位順天堂大・玉目選手（2年）が追い上げ、駒澤大・谷中選手（2年）と6位争いに。11.8km地点の二宮では、1位青山学院大と、2位の早稲田大・中央大は2分29秒差。高山選手（4年）が走る國學院大は2分40秒差。13km手前、國學院大・高山選手が、中央大・七枝選手と早稲田大・間瀬田選手を抜