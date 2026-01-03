お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（33）が2日、自身のインスタグラムを更新。家族での初詣ショットを披露した。「あけましておめでとうございます2026年始まりましたね！なんだか今までにないぐらいクリスマスもお正月もなかった笑」とつづり、笑顔をショットを投稿した。「先日ストーリーでみんなに次男はどういう愛称がいいかなぁとふわっと呟いたら…たくさん案を送ってくれて…